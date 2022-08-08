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"سوفت بنك" تسجل خسائر فصلية بـ 23.4 مليار دولار مع تراجع الحيازات

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سوفت بنك
سوفت بنك
سوفت بنك

"سوفت بنك" تسجل خسائر فصلية بـ 23.4 مليار دولار مع تراجع الحيازات

واصلت أسعار الأسهم العالمية انخفاضها مما أضر بتقييمات الحيازات الرئيسية للمجموعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة "سوفت بنك" عن خسارة صافية قياسية بلغت 3.16 تريليون ين (23.4 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني، حيث استمرت عمليات البيع التي طالت أسهم التكنولوجيا العالمية في التأثير على محفظة استثمارات صندوق "رؤية".

سجل أكبر صندوق للتكنولوجيا في العالم خسارة قدرها 2.33 تريليون ين في الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 يونيو، بعد خسارة قياسية بلغت 2.2 تريليون ين في الربع السابق. كما أعلنت سوفت بنك عن خسائر بقيمة 820 مليار ين من أسعار الصرف بسبب ضعف الين، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

واصلت أسعار الأسهم العالمية انخفاضها خلال الربع الثاني من العام، مما أضر بتقييمات الأسهم العامة الرئيسية لمجموعة "سوفت بنك" مثل أوبر و Coupang.

وقالت سوفت بنك إن خسائر صندوق "رؤية" تشمل 293.4 مليار ين لشركة Coupang، و 235.9 مليار ين لشركة SenseTime، و220.7 مليار ين لشركة DoorDash. كما ذكروا حدوث انخفاض في AutoStore و WeWork.

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