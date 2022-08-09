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بلومبرغ: "أليانز" تدرس بيع وحدتها في السعودية

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شركة أليانز
شركة أليانز
سوق السعودية

بلومبرغ: "أليانز" تدرس بيع وحدتها في السعودية

"أليانز" الألمانية تمتلك 51% في "أليانز السعودي الفرنسي"

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة التأمين Allianz بيع حصتها المسيطرة في وحدتها السعودية "أليانز السعودي الفرنسي"، في خطوة ستسمح للشركة الألمانية بتحسين كفاءة محفظتها وجمع السيولة.

وبحسب مصادر "بلومبرغ"، تعمل الشركة مع مستشار، لتقييم هكذا خطوة، علماً أن عدداً من شركات التأمين أبدى اهتماماً بشراء الحصة.

وقد تراجعت أسهم أليانز السعودي الفرنسي بنحو 44% هذا العام، لتقف قيمتها السوقية عند 231 مليون دولار.

يشار إلى أن أليانز السعودي الفرنسي مملوكة بنسبة 51% لشركة Allianz الألمانية، وبنسبة 49% للبنك السعودي الفرنسي.

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