أليانز تطرد مديري الصناديق بعد خسائر بمليارات الدولارات

فصلت شركة أليانز Allianz SE اثنين من المسؤولين عن إدارة مجموعة من صناديق التحوط التي يُزعم أنها خسرت مليارات الدولارات وأثارت تحقيقات من قبل المنظمين الأميركيين.

وأظهرت الإيداعات التنظيمية أن غريغ تورنانت وستيفن بوند نيلسون، اللذين أدارا صناديق التحوط الهيكلية ألفا لشركة أليانز جلوبال إنفستورز، تم فصلهما في ديسمبر.

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ووفقاً للإيداعات التنظيمية، فقد تم تسريح تورنانت، لانتهاك سياسات الشركة المصممة لضمان الامتثال للوائح الصناعة والمعايير المتعلقة بإعداد وتوفير التواصل مع العميل، بينما تم فصل بوند نيلسون، بسبب "انتهاك سياسات امتثال الشركة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد مغادرتهم هي الأحدث في سلسلة عمليات خروج مديري الصناديق في شركة التأمين العملاقة. وفي أواخر العام الماضي، استقال أيضاً جاكي هانت، كبير المسؤولين التنفيذيين في إدارة الأصول بشركة Allianz SE.

وقالت الشركة، إنها جنبت مخصصات بـ 3.7 مليار يورو (4.2 مليار دولار) لتغطية التسوية التي تم التوصل إليها مع بعض المستثمرين في هذه الصناديق وتكاليف أخرى ذات صلة.

من جانبهم، قال المستثمرون، بما في ذلك صندوق التقاعد العام في أركنساس ونظام تقاعد المعلمين وهيئة النقل الحضرية في نيويورك، إنهم خسروا بشكل جماعي مليارات الدولارات من انهيار صناديق التحوط، التي تم إنشاؤها لتحقيق الربح من التقلبات لكنها تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الأولى للوباء. وقامت أليانز بتصفية اثنين من الصناديق في مارس 2020، فيما قامت بتصفية باقي الصناديق في وقت لاحق.

وحذرت أليانز من أن التحقيقات التي تجريها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل مستمرة ومن المرجح أن يتم توجيه مزيد من الاتهامات لمديري صناديقها السابقين.