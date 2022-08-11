ارتفاع أرباح "أسمنت السعودية" الفصلية 18.6% لـ102.5 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية لشركة الأسمنت السعودية 18.6% في الربع الثاني من 2022، إلى 102.5 مليون ريال، مقابل 86.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح 67.7%، حيث كانت في الربع السابق 61.1 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2022، بلغت الأرباح المحققة 163.7 مليون ريال، مقابل 205.8 مليون ريال، بتراجع 20.5%.

وأرجعت أسمنت السعودية نمو أرباحها إلى ارتفاع متوسط سعر البيع وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مخصص الزكاة وارتفاع حصة الشركة في ربح شركة زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل.