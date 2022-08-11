إيرادات "المصرية للاتصالات" تقفز 17% لـ 20.4 مليار جنيه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحقيق إيرادات بلغت نحو 20.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق القوائم المالية المجمعة، فقد جاء النمو في الإيرادات الإجمالية مدفوعا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.

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وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3.6 مليون مشترك جديد منهم 2.1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 8.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 40% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.8 مليار جنيه وبعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية 4.1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة مما حيد من أثر الارتفاع البالغ 27% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك.

وبلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي نحو 8.3 مليار جنيه محققا نسبة 103% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2022.

فيما بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة نسبة 14% من إجمالي الإيرادات بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية 39% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى 8 مليار جنيه (تصل النسبة إلى 31% بعد استبعاد تكاليف الرخصة)

وحقق صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.1 مرة مقارنة بـ 1.2 مرة في الربع الأول من عام 2022 حيث انخفض إجمالي الدين بنسبة 6% عن الربع الماضي.

ووفق البيانات، فقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة للنصف الأول للعام 2022 نحو 0.6 مليار جنيه. (يصل إجمالي التدفقات إلى 1.8 مليار جنيه بعد إضافة توزيعات الأرباح من شركة فودافون مصر والتي حصلت عليها الشركة مؤخرا خلال شهر يوليو 2022.)