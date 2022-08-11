صافولا تبيع حصتها في "مدينة المعرفة" و"مطوري المدينة" بـ459.3 مليون ريال

أعلنت مجموعة صافولا عن توقيع اتفاقية ملزمة لبيع الأسهم والحصص المملوكة لها في كل من شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة بقيمة 459.26 مليون ريال لشركة طيبة للاستثمار.

وقالت مجموعة صافولا في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تمتلك ما نسبته 11.47% في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها 6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسئولية محدودة).

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وأضافت أن الاتفاقية المشار إليها تشمل بيع كامل الأسهم في كل من شركة مدينة المعرفة الاقتصادية والحصص في شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة.

وأوضحت أن القيمة الدفترية لكامل الأسهم المملوكة بشكل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 376 مليون ريال حسب آخر قوائم مالية غير المدققة للمجموعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

يذكر أن شركة مطوري مدينة المعرفة المحدودة عبارة عن شركة ذات غرض خاص (SPV) لا تمارس نشاطاً فعليا سوى ملكيتها للاسهم في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.

وأرجعت مجموعة صافولا أسباب الصفقة إلى الخروج من استثمارات مجموعة صافولا في القطاعات غير الرئيسة في ضوء استراتيجيتها المعلنة والرامية إلى التركيز في الاستثمار في أنشطتها الرئيسة في قطاعي الأغذية والتجزئة.

وقالت مجموعة صافولا إن المكاسب الإجمالية من بيع هذا الاستثمار ستبلغ نحو 80 مليون ريال وسيتم عكسها في إجمالي الدخل الشامل.

وأضافت أنه سيتم استخدام المتحصلات من هذه الصفقة في دعم وتمويل أنشطة المجموعة في ضوء استراتيجية التركيز المعلنة والتي تنتهجها المجموعة.

وقالت صافولا، إن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية المجموعة المتمثلة في التركيز على الاستثمار في قطاعي الأغذية والتجزئة والخروج من كافة الاستثمارات غير الرئيسية في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن هناك حظر في تداول أسهم مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلا إذا تم بيع الأسهم لأحد المؤسسين أو مستثمر مؤسساتي، وحيث إن شركة طيبة للاستثمار هي أحد الشركاء المؤسسين فإن المجموعة لا تتوقع أي عوائق لإتمام عملية البيع.

وسيتم الشروع في عملية التنفيذ مباشرة بعد عملية التوقيع.

من جانبها، قالت طيبة للاستثمار، إنها ستمول الصفقة ذاتياً بالإضافة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من قبل الجهات التمويلية.

وأرجعت أسباب الصفقة إلى تعزيز استثمارات الشركة من خلال المساهمة في شركات تتوافق مع إستراتيجية الشركة وذات جدوى اقتصادية.