رئيس "صافولا" للعربية: استثماراتنا في مصر تصل إلى 25 مليار جنيه

وقّعت شركة صافولا للوجبات الخفيفة عقد شراء كامل أصول الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، بنحو 630 مليون جنيه.

وتعكس الصفقة سعي صافولا للاستثمار في مصر، والدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة في البلاد.

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قال وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، في مقابلة مع "العربية"، إن تمويل جزء من الصفقة سيكون ذاتياً، والجزء الآخر عبر قروض.

ولفت إلى أن استثمارات صافولا في مصر تقدر بـ 5 مليارات جنيه كرأس مال، وبإضافة الاستثمارات التشغيلية يصل الإجمالي إلى 25 مليار جنيه.

وتضمنت الصفقة الاستحواذ على جميع الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، وقد قامت "الأهلي فاروس" بدور المستشار المالي الحصري للمشتري "شركة صافولا للوجبات الخفيفة".

وتعد الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية، شركة سلع استهلاكية تقوم بتصنيع وتوزيع المخبوزات، وتمتلك الشركة مصنعاً متطوراً على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.