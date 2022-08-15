إيرادات "أوراسكوم للتنمية – مصر" تقفز 27% بالنصف الأول

كشفت شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، عن ارتفاع إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الأول من 2022 إلى 3.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 27.6% مقارنة بـ 3 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021.

ووفق البيانات المالية المجمعة، فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2022 بنسبة 18% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.

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وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. بالإضافة إلى التحسن الملحوظ والقوي في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن بالشركة.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 20.3% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه وهامش 36.4%، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه وهامش 38.6% في النصف الأول من عام 2021.

وقد سجلت الأرباح والخسائر الأخرى نحو 120.5 مليون جنيه مقابل أرباح قدرها 33.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لقرار خفض سعر الجنيه في مارس 2022.

وكشفت البيانات، عن ارتفاع مصروفات الفوائد بنسبة 13.7% لتصل إلى 153.4 مليون جنيه في النصف الأول من 2022، مقابل نحو 134.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الفائدة.

فيما انعكس الأداء الإيجابي خلال الفترة على أرباح الشركة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق بنسبة 15.3% ليصل إلى 858.3 مليون جنيه مقابل نحو 744.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021.

وقد ارتفع صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بنسبة 37.6% تقريبًا من 711.1 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 978.8 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022. كما بلغ رصيد القروض 3.8 مليار جنيه مقابل نحو 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وعلي الجانب الأخر، فقد بلغت التدفقات النقدية نحو 632.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل نحو 813.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.