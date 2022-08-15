"لازوردي" تربح 8.5 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 6%

ارتفع صافي أرباح شركة لازوردي للمجوهرات بنسبة 6.25% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 8.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني على أساس سنوي يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 10.8% إلى 424 مليون ريال شاملاً قيمة معدن الذهب، مقابل 475.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

يذكر أن المجموعة لا تحقق أرباحا أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

وأضافت أن الإيرادات التشغيلية للمجموعة بعد اقتطاع قيمة معدن الذهب لتمثيل إيرادات المجموعة بشكل أفضل بلغت 117.1 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بـ 121.4 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "لازوردي" بنسبة 37.96% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 13.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت أرباح "لازوردي" بنسبة 21.98% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 22.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 18.2 مليون ريال في النصف الأول من 2021.