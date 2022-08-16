.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "دله الصحية" ترتفع 46% إلى 69.5 مليون ريال بالربع الثاني

  • الخط
دله للخدمات الصحية
دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

أرباح "دله الصحية" ترتفع 46% إلى 69.5 مليون ريال بالربع الثاني

يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية بنسبة 46.23% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 69.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 47.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9% في الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 583.82 مليون ريال وبزيادة قدرها 92.99 مليون ريال مقارنة بـ 490.83 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن ذلك نتيجة لاستمرار النمو في عمليات التشغيل والنمو في أعداد المراجعين والزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة تكاليف التشغيل لإيرادات التشغيل نتيجة التحسن في إدارة التكاليف التشغيلية.

"بلومبرغ": 40.7 مليار دولار حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية اقتصاد صندوق الاستثمارات "بلومبرغ": 40.7 مليار دولار حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم الأميركية

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "دله الصحية" بنسبة 15.87% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 82.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباحها بنسبة 51.9% إلى 152.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 100.15 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد