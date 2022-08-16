أرباح "دله الصحية" ترتفع 46% إلى 69.5 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية بنسبة 46.23% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 69.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 47.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9% في الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 583.82 مليون ريال وبزيادة قدرها 92.99 مليون ريال مقارنة بـ 490.83 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

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وأضافت أن ذلك نتيجة لاستمرار النمو في عمليات التشغيل والنمو في أعداد المراجعين والزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة تكاليف التشغيل لإيرادات التشغيل نتيجة التحسن في إدارة التكاليف التشغيلية.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "دله الصحية" بنسبة 15.87% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 82.6 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباحها بنسبة 51.9% إلى 152.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 100.15 مليون ريال في الربع الأول من 2022.