وول ستريت
صندوق "إيليوت مانغمنت" يتخلص من غالبية استثماره في سوفت بنك
استثمارات الصندوق وصلت سابقا إلى 3 مليارات دولار في سوفت بنك
باع صندوق التحوط ELLIOTT MANAGEMENT الأميركي كامل حصته تقريبا في مجموعة سوفت بنك بحسب ما ذكرت فايننشال تايمز.
وكان الصندوق قد بدأ باستثماره في المجموعة اليابانية منذ سنوات حيث اشترى أسهما فيها بقيمة وصلت إلى 3 مليارات دولار.
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يذكر أن الصندوق الأميركي قد باع جزءا من استثماره في سوفت بنك العام الماضي محققا أرباحا حين ذاك في وقت كانت أسعار أسهم التكنولوجيا في مستويات قياسية.
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