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"مهارة" توقع عقداً مع مجموعة بن لادن بـ 306.4 مليون ريال

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مهارة للموارد البشرية مناسبة
شعار مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

"مهارة" توقع عقداً مع مجموعة بن لادن بـ 306.4 مليون ريال

لتقديم خدمات القوى العاملة في أحد المشاريع الكبرى المُسندة للمجموعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيع عقد تقديم خدمات قوى عاملة مع مجموعة بن لادن السعودية، للاستفادة من خدمات القوى العاملة في أحد المشاريع الكبرى المُسندة للمجموعة.

وقالت شركة مهارة للموارد البشرية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ 306.41 مليون ريال، ومدته سنتان ميلاديتان قابلتان للتجديد من تاريخ بدء عمل أول مجموعة من القوى العاملة.

وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات القوى العاملة من عمالة مهنية وغير مهنية لأحد المشاريع الكُبرى المُسندة للمجموعة في مجال المقاولات وذلك في عدة مواقع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقعت "مهارة" أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الـثالث من العام الحالي 2022، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.

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