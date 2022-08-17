الآمار الغذائية تربح 23.6 مليون ريال في الربع الثاني بتراجع 7.9% 

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الآمار الغذائية تراجع صافي أرباحها بنسبة 7.88% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 23.63 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 25.65 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الآمار الغذائية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الانخفاض في صافي الربح في الربع الثاني من العام 2022، على أساس سنوي، إلى الارتفاع في تكاليف المواد الأولية ضمن التضخم العالمي، والزيادة في بعض المصاريف المتعلقة بالفترة الحالية فقط.

مادة اعلانية

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الآمار الغذائية بنسبة 45.29% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 43.2 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 9.8% إلى نحو 66.83 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 60.85 مليون ريال في النصف الأول من 2021.