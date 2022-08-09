سهم "الآمار" يتصدر قيم وأحجام تعاملات سوق السعودية في أولى تداولاتها

ارتفعت أسهم شركة الآمار الغذائية في أولى تداولاتها بسوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.39% ما يعادل 1.60 ريال ليصل إلى 116.6 ريال.

وتصدر سهم "الآمار" قيم وأحجام التداول بنحو 170.46 مليون ريال عبر التداول على نحو 1.43 مليون سهم.

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وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.20% عند مستوى 12322.02 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.23 مليار ريال عبر التداول على 23.6 مليون سهم.

وبدأ اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول شركة الآمار الغذائية في السوق السعودية الرئيسية برمز تداول 6014 وبالرمز الدولي SA15JHPITV18. وذلك كتاسع إدراج في السوق الرئيسية خلال 2022.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان سابق، أن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم "الآمار" ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الآمار الغذائية "الآمار"، أعلنت عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنسبة تغطية 6.9 مرة، وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت "إتش إس بي سي"، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0,7698% على أساس تناسبي.

وأضافت أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.

وطرحت الشركة نحو 10.63 مليون سهم تمثل 41.7% من رأس مال الشركة، خصص 90% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة نحو 10.6 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 115 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 169,073 مكتتبا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 847.2 مليون ريال.