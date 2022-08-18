أرباح "أسواق العثيم" تتراجع 2.7% إلى 46.6 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.71% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 46.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 47.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح أسواق عبدالله العثيم بنسبة 48.9% في الربع الثاني من 2022، مقابل صافي ربح نحو 91.31 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، تأثر بوقوع موسم رمضان في الربع الأول لهذا العام، بينما العام السابق كان الموسم في الربع الثاني، وبالرغم من ذلك فقد نمت المبيعات بنسبة 3.83%، وتحسن هامش الربح. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة، كما ارتفعت المصاريف الإدارية نتيجة تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية.

وأشارت إلى توقفها عن تسجيل حصتها من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار بناء على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بيع هذا الاستثمار.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح أسواق عبدالله العثيم بنسبة 30.6% إلى 137.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 105.6 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 180 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 31 أغسطس 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 15 سبتمبر 2022.