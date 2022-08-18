موانئ دبي العالمية-السخنة تستثمر 80 مليون دولار في إنشاء منطقة لوجستيات بمصر

قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية-السخنة في بيان مشترك اليوم الخميس إنهما وقعتا عقدا لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بمنطقة ميناء السخنة في مصر باستثمارات متوقعة 80 مليون دولار.

ووقعت موانئ دبي العالمية-السخنة العقد لإنشاء منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 300 ألف متر مربع مع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال شهور.

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وذكر البيان أن عمليات تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة، مضيفا أن المشروع يستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة.