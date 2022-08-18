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موانئ دبي العالمية-السخنة تستثمر 80 مليون دولار في إنشاء منطقة لوجستيات بمصر

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قناة السويس
قناة السويس

موانئ دبي العالمية-السخنة تستثمر 80 مليون دولار في إنشاء منطقة لوجستيات بمصر

القاهرة - رويترز

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قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية-السخنة في بيان مشترك اليوم الخميس إنهما وقعتا عقدا لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بمنطقة ميناء السخنة في مصر باستثمارات متوقعة 80 مليون دولار.

ووقعت موانئ دبي العالمية-السخنة العقد لإنشاء منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 300 ألف متر مربع مع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال شهور.

وذكر البيان أن عمليات تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة، مضيفا أن المشروع يستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

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