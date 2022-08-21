ارتفاع أرباح "سدافكو" في الربع الثاني 48% لـ56.2 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية الفصلية 48.11%، في الربع الثاني من 2022، إلى 56.2 مليون ريال، مقابل، 37.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

وعلى أساس فصلي هبطت أرباح "سدافكو"، بنحو 10.35%، حيث كانت في الربع السابق 62.7 مليون ريال.

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وبلغت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 89.8 مليون ريال، مقابل 44 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، بنمو 103.8%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية إن النتائج في الربع الأول تعكس تحسنًا إيجابيًا كبيرا مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي بسبب ارتفاع المبيعات بنسبة 28% بسبب التركيز على التوزيع والتواجد القوي في المتاجر الكبيرة للمنتجات الرئيسية للشركة؛ كما تعكس الزيادة في حجم المبيعات الزيادة في الحصة السوقية عبر جميع المنتجات من الحليب والآيس كريم ومعجون الطماطم وغيرها من المنتجات الأخرى، مع استئناف جميع الأنشطة بعد زوال جائحة كورونا؛ الزيادة البسيطة في أسعار البيع؛ التركيز على التجارة الإلكترونية؛ وكذلك التركيز على الأسواق الخارجية. الكفاءة التشغيلية لاستخدام سيارات التوزيع في مسارات البيع حتى وصولها للأسواق.

وبلغ هامش الربح 32% مقابل 30% للعام الماضي، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام والضغوط الناتجة عن ارتفاع المستوى الكلي للتضخم، وذلك من خلال رفع أسعار البيع لبعض المنتجات المختاره؛ زيادة التركيز على بيع المنتجات عالية الربحية مثل الآيس كريم، وكفاءة الإنتاج في كلا مصنعي جدة.

وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع انخفضت كنسبة مئوية من المبيعات (12.8% مقابل 15.6% العام الماضي)، بينما ارتفعت القيمة بمقدار 3.7 مليون ريال وذلك بسبب الزيادة في المبيعات والتضخم العام. على سبيل المثال، توظيف بائعين جدد، مصروف الاستهلاك على مركبات البيع الجديدة والثلاجات وما إلى ذلك.

وشهدت المصاريف الإدارية والعمومية تراجعا كنسبة مئوية من المبيعات (5% مقابل 6% العام الماضي) بينما ارتفعت القيمة بمقدار 2.5 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 8% والتي تعكس الزيادة المتصاعدة في معدلات التضخم. العناصر الرئيسية لهذه الزيادة تتمثل في المصاريف المتعلقة بالموظفين والزيادة الناجمة عن تطوير أنظمة أمن تقنية المعلومات.

وقالت الشركة إن تكلفة التمويل ارتفعت بمقدار 26.3 مليون ريال، نتيجة للتغير في القيمة المحاسبية العادلة لخيار بيع الحقوق الذي يمكن مساهمي الأقلية الحاليين في مجموعة مليكوما التابعة لنا في بولندا، من ممارسة حقهم في بيع النسبة المتبقية للملكية والبالغة 24% لسدافكو. وهذه الزيادة في القيمة العادلة ناتجة عن الأداء الإيجابي الاستثنائي (المبيعات والأرباح التشغيلية) لمجموعة مليكوما حتى 30 يونيو 2022. للمضي قدمًا، نتوقع عودة ظروف العمل إلى طبيعتها في بولندا.