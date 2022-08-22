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"الآمار" توصي بتوزيع 16.86% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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دانكن الآمار الغذائية
شركة الآمار الغذائية
سوق السعودية

"الآمار" توصي بتوزيع 16.86% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بواقع 1.69 ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الآمار الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 43 مليون ريال، لعدد نحو 25.5 مليون سهم.

وقالت "الآمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.69 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16.86%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 20 سبتمبر 2022.

خلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 9.8% إلى نحو 66.83 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 60.85 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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