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أرباح "الإمارات للألمنيوم" تتضاعف 4 مرات إلى 6 مليارات درهم في النصف الأول

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شركات

أرباح "الإمارات للألمنيوم" تتضاعف 4 مرات إلى 6 مليارات درهم في النصف الأول

والإيرادات ترتفع 70% إلى 18.3 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 4 أضعاف في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 5.9 مليار درهم، متجاوزة بذلك أرباح العام الماضي بأكمله.

وقفزت الإيرادات بنحو 70% إلى 18.3 مليار درهم وسط ارتفاع أسعار المعدن خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

رغم هذه النتائج، تتوقع الشركة أن تكون ظروف السوق أكثر تحديا في النصف الثاني من العام وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي.

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