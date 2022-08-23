شركات
أرباح "الإمارات للألمنيوم" تتضاعف 4 مرات إلى 6 مليارات درهم في النصف الأول
والإيرادات ترتفع 70% إلى 18.3 مليار درهم
ارتفعت أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 4 أضعاف في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 5.9 مليار درهم، متجاوزة بذلك أرباح العام الماضي بأكمله.
وقفزت الإيرادات بنحو 70% إلى 18.3 مليار درهم وسط ارتفاع أسعار المعدن خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
مادة اعلانية
رغم هذه النتائج، تتوقع الشركة أن تكون ظروف السوق أكثر تحديا في النصف الثاني من العام وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضاً
-
البنك المركزي العراقي ينفي إخلاء مبناه ويؤكد استمرار عمله الاعتياديالأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار فقط اقتصاد
-
الشركة العقارية السعودية تتحول إلى الربحية بالربع الثاني من العام الحاليبسبب نمو الإيرادات بنسبة 261% وسط زيادة مبيعات الوحدات السكنية والأراضي نبض السوق
-
شركة فورد تسرح 3 آلاف موظف مع التحول لتصنيع السيارات الكهربائية2000 من هذه الوظائف هي بعقود ثابتة و1000 وظيفة بدوام جزئي غداء عمل
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية