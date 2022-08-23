أرباح "الإمارات للألمنيوم" تتضاعف 4 مرات إلى 6 مليارات درهم في النصف الأول

ارتفعت أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بنحو 4 أضعاف في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 5.9 مليار درهم، متجاوزة بذلك أرباح العام الماضي بأكمله.

وقفزت الإيرادات بنحو 70% إلى 18.3 مليار درهم وسط ارتفاع أسعار المعدن خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

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رغم هذه النتائج، تتوقع الشركة أن تكون ظروف السوق أكثر تحديا في النصف الثاني من العام وسط ضبابية النمو الاقتصادي العالمي.