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هل تعلن أبل عن هواتف آيفون جديدة يوم 7 سبتمبر؟

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شركة أبل
شركة أبل
أبل

هل تعلن أبل عن هواتف آيفون جديدة يوم 7 سبتمبر؟

أرسلت دعوات لفعالية حضورية للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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أرسلت أبل يوم الأربعاء دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور فعالية ستقام في السابع من سبتمبر/أيلول يتوقع محللون أن تكشف فيها الشركة عن هواتف آيفون جديدة، قبل أسبوع من موعد فعاليتها التقليدية للخريف.

وقال محللون إنهم يتوقعون أن تقدم أبل جيلا جديدا من نموذج آيفون 14.

وأفادت رويترز في وقت سابق بأن أبل أبلغت الموّردين أنها تتوقع أن تكون مبيعات الجيل الجديد من الهواتف أفضل من سابقيه، نقلاً عن رويترز.

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ومن المتوقع أيضا أن تكشف أبل قريبا عن نماذج جديدة لساعة أبل والكمبيوتر اللوحي آيباد وأجهزة الكمبيوتر ماك، وربما تكشف عن بعضها في فعالية سبتمبر/أيلول.

وفي حين تمكنت الشركة إلى حد كبير من حماية هواتف آيفون من تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد، فإنها حذرت الشهر الماضي من أن نقصا في المكونات قد يعرقل مبيعات بعض المنتجات الأخرى.

وتخطط أبل لاستضافة الفعالية في مسرح ستيف جوبز في مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا.

وستكون تلك الفعالية الأولى التي تقام بحضور شخصي داخل قاعة مغلقة منذ بدأت جائحة فيروس كورونا في 2020.

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