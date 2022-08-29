سوق السعودية
"الرياض ريت" يوزع 4% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
بواقع 0.44 ريال لكل وحدة
أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 75.5 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 171.7 مليون وحدة.
وقالت الرياض المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.44 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.99% كما في 30 يونيو 2022.
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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 6 سبتمبر 2022.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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