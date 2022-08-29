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"الرياض ريت" يوزع 4% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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الرياض ريت
شعار صندوق الرياض ريت
سوق السعودية

"الرياض ريت" يوزع 4% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بواقع 0.44 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الرياض ريت عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 75.5 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 171.7 مليون وحدة.

وقالت الرياض المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.44 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.99% كما في 30 يونيو 2022.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 6 سبتمبر 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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