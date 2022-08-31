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"تْشب العربية" تتسلم مطالبة من "سبكيم" بشأن حريق في شركة تابعة

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تْشب للتأمين
تْشب للتأمين
سوق السعودية

"تْشب العربية" تتسلم مطالبة من "سبكيم" بشأن حريق في شركة تابعة

بمدينة حائل صباح يوم الاثنين الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن تسلمها إشعاراً مطالبة تابعة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في حادث حريق في مصنع لأحد شركاتها التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة) بمدينة حائل وذلك صباح يوم الاثنين الماضي.

وقالت شركة تشب العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها عينت الشركة مقدر خسائر مرخص من قبل البنك المركزي السعودي وذلك لتقييم الأضرار الناجمة حسب شروط و أحكام الوثيقة.

وأضافت أن الوثيقة معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفق الأصول.

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