بلومبرغ: تويتر سيسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم هذا الشهر

أطلقت شركة تويتر ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم لأول مرة، بعد سنوات من النقاش على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وستتوفر ميزة التعديل قريباً للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولار شهرياً للاشتراك في تويتر بلو. ويتيح الخيار الجديد تحرير التغريدة، وسيطلق على اسم الميزة الجديدة "تعديل التغريدة"، وستمكن المستخدمين إجراء تغييرات على تغريدتهم خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها في الأصل. وستحمل التغريدات التي تم تحريرها علامة على أنها تغريدة معدّلة، وسيتمكن الآخرون على تويتر من النقر فوق العلامة لمشاهدة الإصدارات السابقة من المنشور.

مادة اعلانية

وكتبت الشركة في منشور، أنها تختبر على وجه التحديد ميزة التعديل مع مجموعة صغيرة من المستخدمين على أمل حل المشكلات المحتملة بسرعة. وسيتم بعد ذلك طرح زر التعديل لمستخدمي تويتر بلو في الأسابيع القادمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وناقشت تويتر إيجابيات وسلبيات زر التعديل لسنوات، مع قلق البعض من إساءة استخدامه من قبل الأشخاص الذين يأملون في الانتشار فقط لتغيير محتوى الرسالة بعد إعادة تغريدها.

وقال الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي مؤخراً في يناير 2020 إن زر التحرير غير مرجح إلى حد كبير، ولكن كان مطلوباً على نطاق واسع أن الشركة لم تقم أبداً بإجراء مكالمة نهائية بشأن ما إذا كانت ستطلق شيئاً ما.

وتصاعد هذا الجدل في وقت سابق من هذا العام عندما استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على حصة ملكية كبيرة في الشركة، ثم أجرى استطلاعاً لآراء متابعيه حول ما إذا كانوا يريدون ميزة التعديل. وصوت غالبية متابعيه بنعم. وأكد تويتر بسرعة أنه كان يختبر الميزة داخلياً بالفعل، وفي محاولة واضحة لإبعاد المشروع عن تأثير ماسك، أوضحت الشركة أنه بدأ العمل على زر تعديل قبل استطلاع ماسك بالفعل.