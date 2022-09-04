أرباح "جاهز" ترتفع 85% إلى 53 مليون ريال في النصف الأول

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 85.3% إلى 53.2 مليون ريال، مقابل 28.7 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 59.9% خلال النصف الأول من عام 2022، نتيجة ارتفاع إيرادات التوصيل وارتفاع إيرادات العمولة بمقدار 159.5 مليون ريال و81.8 مليون ريال على التوالي.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع إجمالي قيمة البضائع في النصف الأول 2022 بنسبة 36.5% ليصل إلى 2.0 مليار ريال سعودي وذلك لزيادة عدد الطلبات في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 45.5% ليصل إلى 31.5 مليون طلب مقارنة بـ 21.6 مليون طلب للفترة المماثلة من العام السابق.

وأفادت الشركة بأن متوسط عدد العملاء زاد بنسبة 48.1% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق على الرغم من الانخفاض الطفيف في متوسط عدد الطلبات الشهرية لكل عميل ليصل إلى 4.5 طلب في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 4.6 طلب للفترة المماثلة من العام السابق.

في حين انخفض متوسط إجمالي قيمة البضائع لكل طلب في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 63.2 ريال، مقارنة بـ 67.4 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ولفتت إلى ارتفاع متوسط نسبة العمولة من المتاجر في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 12.3% مقارنة بـ 11.2% في الفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى الزيادة في متوسط عدد المتاجر المسجلة ليصل إلى 7879 مطعما في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 4742 مطعما للفترة المماثلة من العام السابق.