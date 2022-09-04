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بنك برقان يبيع 51.8% في مصرف بغداد إلى "الأردني الكويتي"

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بنك برقان
بورصة الكويت

بنك برقان يبيع 51.8% في مصرف بغداد إلى "الأردني الكويتي"

عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس

الكويت - رويترز

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أعلن بنك برقان الكويتي اليوم الأحد أن مجلس إدارته وافق على بيع حصته البالغة 51.8% في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي.

وقال في بيان للبورصة الكويتية إن "عملية البيع تأتي تماشيا مع استراتيجية بنك برقان لإعادة توزيع الأصول وضمان التركيز على النمو في السوق الرئيسية للبنك الكويت".

وتخضع الصفقة لموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

ولم يذكر البنك في بيانه قيمة الصفقة لكنه قال إن عملية البيع ستؤدي إلى تجنب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس وتحقيق ربحية مليوني دينار كويتي (6.49 مليون دولار).

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