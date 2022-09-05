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أرباح "رواسي" تتراجع بنسبة 6% إلى 9.5 مليون ريال في النصف الأول

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جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
سوق السعودية

أرباح "رواسي" تتراجع بنسبة 6% إلى 9.5 مليون ريال في النصف الأول

بسبب 3 عوامل منها زيادة تكاليف المواد

دبي - العربية.نت

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أظهرت نتائج شركة رواسي البناء للاستثمار، تراجع صافي أرباحها بنسبة 6.05% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 9.47 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 10.08 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة تكاليف المواد، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف التمويل.

كانت هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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