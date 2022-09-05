أرباح "رواسي" تتراجع بنسبة 6% إلى 9.5 مليون ريال في النصف الأول

أظهرت نتائج شركة رواسي البناء للاستثمار، تراجع صافي أرباحها بنسبة 6.05% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 9.47 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 10.08 مليون ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة تكاليف المواد، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف التمويل.

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كانت هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.