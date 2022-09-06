"بن داود" تعلن استقالة الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة بن داود القابضة عن قبول مجلس الإدارة لاستقالة أحمد عبدالرزاق بن داود من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لأسباب شخصية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الاستقالة تسري اعتباراً من تاريخ 4 سبتمبر 2022.

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وأشار مجلس الإدارة إلى ما قدمه أحمد عبدالرزاق بن داود للشركة طوال مدة خدمته.

وأوضحت الشركة أنها ستعلن في حينه عن تطورات تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد.

كان صافي أرباح شركة بن داود القابضة قد تراجع بنسبة 55.43% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 42.33 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 94.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، انخفض صافي أرباح بن داود القابضة بنسبة 31.4% إلى نحو 107.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 157.1 مليون ريال في النصف الأول من 2021.