أرباح "بن دواد" تتراجع 55.4% إلى 42.3 مليون ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة بن داود القابضة بنسبة 55.43% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 42.33 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 94.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الربح انخفض بنسبة 5.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بسبب أثر الحملات التسويقية وأنشطة برنامج الولاء.

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وأضافت أن المصروفات التشغيلية بلغت 315.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022، مقابل 284.4 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2021. وتعكس الزيادة السنوية أثر افتتاح متاجر جديدة والمصاريف المتعلقة بالاستحواذ على شركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة إيكون والاستثمار في الكفاءات العاملة.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 35.33% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 65.46 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، انخفض صافي أرباح بن داود القابضة بنسبة 31.4% إلى نحو 107.79 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 157.1 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 102.87 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 114.3 مليون ريال.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع 0.9 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

وتكون الأحقية في توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 25 سبتمبر 2022.