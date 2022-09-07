مزايا وأسعار ساعة أبل ووتش Series 8 الجديدة

أعلنت شركة أبل عن ساعتها الجديدة Apple Watch Series 8 والتي شملت ميزات للصحة، مثل مستشعر درجة الحرارة المبتكر الذي يتيح ميزات متقدمة لصحة المرأة، وميزة اكتشاف الاصطدام لحوادث السيارات الخطيرة

وتقدم Apple Watch SE المُعاد تصميمها جوهر تجربة Apple Watch بسعر جديد.

مادة اعلانية

وتتميز Apple Watch Series 8 بتصميم Apple Watch، بما في ذلك شاشة بميزة "تشغيل دوماً" كبيرة وواجهة كريستال قوية مقاومة للخدوش.

ومع البطارية التي تدوم طوال اليوم لغاية 18 ساعة، تعتمد Apple Watch Series 8 على ميزات الصحة والسلامة الأفضل في فئتها مثل تطبيق تخطيط القلب وميزة اكتشاف السقوط من خلال تقديم إمكانات استشعار درجة الحرارة، وميزة اكتشاف الاصطدام والتجوال الدولي.

وتقدم Apple Watch SE الجديدة جوهر تجربة Apple Watch، بما في ذلك تتبع النشاط وإشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وميزة طوارئ SOS، بالإضافة إلى الميزة اكتشاف الاصطدام الجديدة والإطار الخلفي المعاد تصميمه ليتناسب مع الطلاء الخارجي للإطارات الكلاسيكية الثلاثة، بسعر يبلغ 249 دولار.

وتعمل الساعتان بقوة نظام watchOS 9، مع تقديم مزيد من واجهات الساعة الجديدة والأكثر قابلية للتخصيص مثل واجهة Lunar وواجهة Metropolitan وتطبيق التمرين المحسّن، ومراحل النوم، وميزة سجل تاريخ الرجفان الأذيني الأولى من نوعها، وتطبيق الأدوية الجديد كلياً.

تتوفر Apple Watch Series 8 وApple Watch SE للطلب اليوم، وتتوفر بدءاً من يوم الجمعة 16 سبتمبر.

تتبع Apple Watch Series 8 نهجاً فريداً لاستشعار درجة الحرارة من خلال تصميم من مستشعرين — مستشعر في الجزء الخلفي من الساعة، أقرب إلى الجلد، وآخر أسفل الشاشة مباشرة — مما يقلل تأثير البيئة الخارجية.

ولتفعيل ميزة اكتشاف الاصطدام، طورت Apple خوارزمية متقدمة لدمج المستشعرات تستفيد من جيروسكوب ومقياس تسارع جديد أكثر قوة في Apple Watch، والذي يحتوي الآن على أعلى مقياس تسارع نطاق ديناميكي في أي ساعة ذكية.

ولتصميم الخوارزمية، تم جمع البيانات من مستشعرات الحركة الجديدة هذه في معامل محترفة لاختبار الاصطدام باستخدام سيارات ركاب شائعة في محاكاة لحوادث واقعية، تشمل الحوادث وجهاً لوجه، والحوادث الخلفية، والاصطدامات الجانبية، وانقلاب السيارات. وبالإضافة إلى بيانات الحركة، تستخدم ميزة اكتشاف الاصطدام مقياس الضغط الجوي ونظام GPS والميكروفون في iPhone كمدخلات لاكتشاف الأنماط الفريدة التي يمكن أن تشير إلى حدوث اصطدام خطير.

وعندما تكتشف ساعة Apple Watch حادث سيارة خطير، سيقوم الجهاز بالاطمئنان على المستخدم والاتصال بخدمات الطوارئ إن لم تكن هناك الاستجابة في غضون 10 ثوانٍ،وسيتلقى مسعفو الطوارئ موقع جهاز المستخدم، والذي تتم مشاركته أيضاً مع جهات اتصال الطوارئ.عند اقتران الجهازين، تعمل ميزة اكتشاف الاصطدام في Apple Watch وiPhone معاً بمنتهى السلاسة لتقديم المساعدة للمستخدمين بكفاءة.

وعند اكتشاف اصطدام خطير، ستظهر واجهة الاتصال بخدمات الطوارئ على Apple Watch، حيث يرجح أن تكون الساعة قريبة من المستخدم، بينما تتم عملية إجراء المكالمة من خلال iPhone إذا كان داخل النطاق للحصول على أفضل اتصال ممكن.

لإبقاء المستخدمين على اتصال لفترة أطول، يمكن لنمط الطاقة المنخفضة الجديد إطالة عمر بطارية Apple Watch Series 8 ليصل إلى 36 ساعة في وجود ‏iPhone.3 يعمل هذا الوضع الجديد على إيقاف أو تقييد مستشعرات وميزات محددة مؤقتاً، بما في ذلك شاشة ريتينا بميزة "تشغيل دوماً"، وبدء التمرين تلقائياً، وإشعارات صحة القلب والمزيد.

وستتوفر Apple Watch Series 8 عبر مجموعة من ألوان الإطارات والألوان وأنواع الأحزمة لتناسب مجموعة متنوعة من الأنماط الشخصية، بإطارات مصنوعة من الألومنيوم والستانلس ستيل بمقاسين،41 مم و45 مم، تتوافق مع جميع الأحزمة.

وتشمل ألوان الإطارات المصنوعة من الألومنيوم في Apple Watch Series 8 لون ضوء النجوم، وسماء الليل، والفضي، وPRODUCT)RED‏)، بينما تشمل ألوان الإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل الفضي والرصاصي الداكن والذهبي. ومع استوديو Apple Watch Studio، يمكن إقران Apple Watch Series 8 بأي حزام متوفر في المجموعة نفسها.

ويمكن للعملاء في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى طلب Apple Watch Series 8 اليوم، مع توفرها في المتاجر ابتداءً من الجمعة 16 سبتمبر.

ويبدأ سعر Apple Watch Series 8 من 1599 درهم إماراتي ويبدأ سعر Apple Watch SE من 999 درهم.