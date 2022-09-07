هذه مزايا وأسعار هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس

أعلنت شركة أبل عن iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، الأكثر تطوراً في مجموعة Pro، حيث يتميزان بتصميم Dynamic Island الجديد الذي يقدم طريقة بسيطة لاستخدام iPhone، وشاشة بميزة "تشغيل دوماً".

ويتمتع هاتف iPhone 14 Pro بقوة أداء شريحة A16 بايونك، أسرع شريحة في هاتف ذكي، بما له من نظام كاميرات pro، مع أول كاميرا رئيسية بدقة 48MP في جهاز iPhone على الإطلاق تتميز بمستشعر رباعي البكسلات، ومحرك Photonic Engine، وهو معالج للصور معزز يعمل على تحسين الصور في الإضاءة الخافتة بشكل جذري.

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وتجعل هذه التطورات الكبيرة من iPhone جهازاً لا يمكن الاستغناء عنه في أداء المهام اليومية والمشاريع الابتكارية، ويتمتع بالاستخدام في حالات الطوارئ بفضل ميزات مثل ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وميزة اكتشاف الاصطدام.

وسيتوفر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بأربعة ألوان جديدة، الليلكي العميق، والفضي، والذهبي ، والأسود الفلكي.

ويبدأ الطلب المسبق الجمعة 9 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة 16 سبتمبر.

ويتميز iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع والستانلس ستيل فائق الجودة كالمستخدم في الأدوات الجراحية، ويأتيان بأربعة ألوان رائعة. ويأتي الموديلان بمقاسات 6.1 إنش و6.7 إنش، ويشمل كلاهما شاشة ريتينا سوبر XDR مع تكنولوجيا ProMotion بميزة "تشغيل دوماً" للمرة الأولى على الإطلاق في iPhone، بقوة معدل تحديث جديد 1Hz وتكنولوجيا متعددة عالية الكفاءة، وهو ما يجعل شاشة القفل الجديدة أكثر نفعاً ويجعل الوقت والأدوات وميزة الأنشطة الحالية متوفرة بلمحة. وتوفر الشاشة المتطورة أيضاً درجة سطوع HDR القصوى نفسها التي في شاشة Pro Display XDR، وأقصى درجة سطوع في الخارج في أي هاتف ذكي: ما يصل إلى 2,000 شمعة، وهو ضعف درجة سطوع iPhone 13 Pro.

كما يستمر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max في توفير ميزات متانة في المجال بفضل واجهة Ceramic Shield، أقوى من زجاج أي هاتف ذكي، وهما محميان من انسكاب السوائل المعروفة والحوادث مع مقاومة للماء والغبار.

تتيح خاصية Dynamic Island طرقاً جديدة للتفاعل مع iPhone، تتميز بتصميم يجمع بين الأجهزة والبرامج، يتكيف في الوقت الفعلي لعرض التنبيهات والإشعارات والأنشطة المهمة. ومع إطلاق Dynamic Island، أُعيد تصميم كاميرا العمق الحقيقي لتشغل مساحة أقل في الشاشة.

وتعمل خاصية Dynamic Island، من دون إعاقة أو منع أي محتوى على الشاشة، على الحفاظ على الحالة النشطة لتتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى أدوات التحكم بمجرد الاستمرار في النقر. أما الأنشطة الحالية في الخلفية، مثل تطبيق الخرائط أو تطبيق الموسيقى أو المؤقت، فهي تظل مرئية وتفاعلية، ويمكن لتطبيقات الجهات الخارجية في نظام 16 iOS، التي توفر بيانات مثل النتائج الرياضية والتشارك في التجول مع ميزة الأنشطة الحية، أن تستفيد من Dynamic Island.

ونظام كاميرات Pro على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max يرتقي بإمكانيات الهاتف الذكي، ويمكّن كل مستخدم، عادي أو محترف، من التقاط أفضل الصور وتسجيل أجمل مقاطع فيديو.

ينطلق Phone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بالتصوير الحسابي لحدود بعيدة بفضل محرك Photonic Engine، إذ يقدم نقلة نوعية في أداء الصور في الإضاءة الخافتة أو المتوسطة في جميع الكاميرات من خلال التكامل الموسّع بين الأجهزة والبرامج: ما يصل إلى 2x في الكاميرا الرئيسية و3x في الكاميرا الواسعة للغاية، و2x في الكاميرا المقربة للمسافات، و2x في كاميرا العمق الحقيقي. ويتيح محرك Photonic Engine هذه الزيادة في الجودة من خلال ميزة الدمج العميق في وقت مبكر من عملية التصوير لتقديم أدق التفاصيل والحفاظ على دقة القوام، وتوفير لون أفضل، والحفاظ على مزيد من البيانات في الصورة.

ولأول مرة على الإطلاق تتميز مجموعة Pro بكاميرا جديدة 48MP مع مستشعر رباعي البكسلات يتكيف مع الصورة التي يتم التقاطها، ويتميز بتثبيت بصري للصور بتقنية تحريك المستشعر من الجيل الثاني.

تشمل الترقيات والميزات الإضافية لنظام كاميرات pro:

كاميرا جديدة واسعة للغاية بدقة 12MP‏ تشمل حجم بكسلات يبلغ 1.4 ميكرومتر لالتقاط صوراً أكثر وضوحاً وتفصيلاً، مما يحسن من قدرات تصوير الماكرو القوية. كاميرا مقربة للمسافات محسّنة توفر تكبير بصري 3x.

كاميرا العمق الحقيقي الأمامية الجديدة بفتحة عدسة ƒ/1.9 تتيح أداءً أفضل في الإضاءة الخافتة للصور والفيديوهات. وباستخدام الضبط التلقائي للعدسة لأول مرة، يمكنها ضبط التركيز بشكل أسرع في الإضاءة الخافتة والتقاط الصور الجماعية من مسافة أبعد.

فلاش متكيف بتكنولوجيا انسجام اللون أُعيد تصميمه بالكامل مع مجموعة واسعة مكونة من 9 وحدات إضاءة LED تغير النمط بحسب البعد البؤري المحدد، فوائد تصوير حسابي كبيرة مثل نمط الليل، وميزة Smart HDR 4، ونمط بورتريه مع إضاءة بورتريه، وصور بورتريه بنمط الليل، والأنماط الفوتوغرافية لتخصيص شكل كل صورة، وApple ProRAW.

نمط الحركة الجديد للحصول على فيديوهات تبدو سلسة بشكل مذهل وتتكيف مع الاهتزازات والحركة والتذبذبات الكبيرة، حتى عند تصوير الفيديو في أثناء الحركة. النمط السينمائي يتوفر الآن بدقة 4K عند معدل 30 إطاراً في الثانية و4K عند معدل 24 إطاراً في الثانية. مسارات عمل احترافية للفيديوهات تشمل ProRes‏3 وفيديو HDR بتنسيق Dolby Vision‏ مشفرة بالكامل.

تقدم مجموعة iPhone 14 بأكملها قدرات لضمان السلامة يمكنها تقديم المساعدة في حالات الطوارئ الأكثر أهمية، ومع مقياس التسارع ثنائي النواة الجديد القادر على اكتشاف قياسات القوة g لغاية 256Gs وجيروسكوب جديد ذي نطاق ديناميكي مرتفع، تستطيع ميزة اكتشاف الاصطدام على iPhone الآن اكتشاف وقوع حادث سيارة جسيم والاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً عندما يكون المستخدم فاقد الوعي أو غير قادر على الوصول إلى iPhone.

وتقدم مجموعة iPhone 14 أيضاً خدمة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية، تجمع بين المكونات المخصصة المتكاملة بشكل موسّع مع البرامج للسماح للهوائيات بالاتصال مباشرة بأحد الأقمار الصناعية، مما يتيح المراسلة مع خدمات الطوارئ عندما تكون خارج نطاق التغطية الخلوية أو تغطية Wi-Fi.

وتسبق شريحة A16 بايونك في iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max المنافسين بأجيال، وتفتح المجال لتجارب رائعة مثل Dynamic Island التي تدعم بطارية تدوم طوال اليوم. وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى مع نواتين فائقتي الأداء وأربع نوى عالية الكفاءة أسرع بنسبة تصل إلى 40 بالمئة من منافساتها، وتتعامل مع المهام الصعبة بسلاسة وكفاءة. ت

يوفر iPhone للمستخدمين سرعات تنزيل وتحميل فائقة، وتجربة بث أفضل، واتصالاً في الوقت الفعلي مع شبكة 5G لمساعدتهم على البقاء على تواصل ومشاركة المحتوى والاستمتاع به.

ويمتد دعم شبكة 5G على iPhone الآن إلى أكثر من 250 شريكاً من شركات الاتصالات في أكثر من 70 سوقاً حول العالم، مع دعم موسع للشبكات المستقلة. وتسمح شريحة eSIM للمستخدمين بالاتصال بسهولة أو نقل باقاتهم الحالية رقمياً بسرعة، وهي بديل أكثر أماناً لشريحة SIM الفعلية، وتتيح باقات اتصال خلوي متعددة على جهازٍ واحد. ويزيل iPhone 14 وiPhone 14 Plus فتحة شريحة SIM في موديلات الولايات المتحدة، مما يمكن المستخدمين من إعداد أجهزتهم بسرعة وسهولة أكبر.

وسيتوفر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max باللون الليلكي العميق، والفضي، والذهبي، والأسود الفلكي بخيارات سعة تخزين 128GB و256GB و512GB و1TB.

وسيتمكن العملاء في أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 30 دولة ومنطقة أخرى من طلب iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مسبقاً ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة ابتداءً من الجمعة 16 سبتمبر، وسيتوفر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max في ماليزيا، وتركيا وفي 20 بلد ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة 23 سبتمبر.

وستتوفر ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية ابتداءً من الولايات المتحدة و كندا في نوفمبر، وسيحصل العملاء على الخدمة مجاناً لمدة عامين عند تفعيل iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

ويمكن للعملاء الحصول على iPhone 14 Pro مقابل 4299 درهم إماراتي قبل الاستبدال وiPhone 14 Pro Max مقابل 4699 درهم إماراتي قبل الاستبدال من apple.com/ae/store، في تطبيق Apple Store وفي متاجر Apple Store. كما يتوفر iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max من خلال موزعي Apple المعتمدين وعبر شركات اتصالات محددة.

وسيتوفر iOS 16 يوم الإثنين 12 سبتمبر كتحديث برامج مجاني، وسيحصل العملاء الذين يشترون iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max على اشتراك مجاني في Apple Arcade لمدة ثلاثة أشهر باشتراك جديد.