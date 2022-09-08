سوق السعودية
"أسمنت الجنوب" تقر توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2022
قرار مشابه من "أسمنت المدينة" بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 هللة
وافق مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي، وبواقع 75 هللة لكل سهم، على أن تكون الأحقية للأرباح في الرابع عشر من سبتمبر الحالي.
كما وافق مجلس إدارة شركة "أسمنت المدينة" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول، بواقع 40 هللة لكل سهم، وبتاريخ استحقاق في الثاني عشر من سبتمبر الحالي.
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