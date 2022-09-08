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"أسمنت الجنوب" تقر توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2022

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شركة أسمنت الجنوب مناسبة
أسمنت الجنوب
سوق السعودية

"أسمنت الجنوب" تقر توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2022

قرار مشابه من "أسمنت المدينة" بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 هللة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي، وبواقع 75 هللة لكل سهم، على أن تكون الأحقية للأرباح في الرابع عشر من سبتمبر الحالي.

كما وافق مجلس إدارة شركة "أسمنت المدينة" على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول، بواقع 40 هللة لكل سهم، وبتاريخ استحقاق في الثاني عشر من سبتمبر الحالي.

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