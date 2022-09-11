سوق السعودية
"الحمادي" توصي بتوزيع 3% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
بإجمالي نحو 48 مليون ريال
أعلنت شركة الحمادي القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 48 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 160 مليون سهم.
وقالت "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.
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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 18 سبتمبر 2022، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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