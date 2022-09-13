سوق السعودية
أسمنت القصيم توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني من 2022
بحصة 0.5 ريال للسهم
أعلنت شركة أسمنت القصيم عن توصية مجلس الإدارة بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2022، بإجمالي نحو 45 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 90 مليون سهم.
وقالت أسمنت القصيم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
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ويكون تاريخ الأحقية 25 سبتمبر 2022، وتاريخ التوزيع 12 أكتوبر 2022.
كانت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 71.09% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 28.96 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 100.18 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.
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