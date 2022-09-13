سوق السعودية
"جاز" السعودية تفوز بعقد من الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات
لتوريد وإنشاء خطوط الغاز والبروبان
أعلنت شركة جاز العربية للخدمات السعودية اليوم الثلاثاء، على ترسية عقد بقيمة 107.79 مليون ريال (28.74 مليون دولار) من الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات.
وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن العقد يتعلق بتوريد وإنشاء خطوط الغاز والبروبان بما في ذلك أجهزة الربط والقياس.
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وبحسب بيان الشركة، فإن قيمة العقد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
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