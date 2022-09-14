"غولدمان ساكس" يتوجه لتسريح مئات الموظفين ابتداء من الأسبوع المقبل

أفادت تقارير بأنه من المتوقع أن يقوم بنك غولدمان ساكس بتسريح مئات الموظفين ابتداء من الأسبوع المقبل بعد تراجع ملحوظ في الأرباح.

وكانت أرباح البنك تراجعت في الربع الثاني 48% وسط ارتفاع التضخم والفوائد إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والحرب الرويسة الأوكرانية.

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أما قسم الاستثمار في البنك، فقد شهد تراجع الإيرادات بـ 41% إلى ملياري دولار.

وكان البنك الاستثماري حذر من أنه قد يضطر إلى خفض النفقات مع ارتفاع التحديات الاقتصادية.

يشار إلى أن "غولدمان ساكس" يسرح عادة ما بين 1% إلى 5% من موظفيه ذوي الأداء الضعيف كل عام.

ومن المرجح أن تكون تسريحات عام 2022 في الحد الأدنى من هذا النطاق بحسب مصادر "رويترز".