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"غولدمان ساكس" يتوجه لتسريح مئات الموظفين ابتداء من الأسبوع المقبل

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"غولدمان ساكس" يتوجه لتسريح مئات الموظفين ابتداء من الأسبوع المقبل

يسعى لتخفيض النفقات مع تزايد التحديات الاقتصادية

دبي - العربية.نت

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أفادت تقارير بأنه من المتوقع أن يقوم بنك غولدمان ساكس بتسريح مئات الموظفين ابتداء من الأسبوع المقبل بعد تراجع ملحوظ في الأرباح.

وكانت أرباح البنك تراجعت في الربع الثاني 48% وسط ارتفاع التضخم والفوائد إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والحرب الرويسة الأوكرانية.

أما قسم الاستثمار في البنك، فقد شهد تراجع الإيرادات بـ 41% إلى ملياري دولار.

وكان البنك الاستثماري حذر من أنه قد يضطر إلى خفض النفقات مع ارتفاع التحديات الاقتصادية.

يشار إلى أن "غولدمان ساكس" يسرح عادة ما بين 1% إلى 5% من موظفيه ذوي الأداء الضعيف كل عام.

ومن المرجح أن تكون تسريحات عام 2022 في الحد الأدنى من هذا النطاق بحسب مصادر "رويترز".

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