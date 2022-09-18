مصرف الراجحي يرفع حصته في شركة "تكافل الراجحي" إلى 35%

أعلن مصرف الراجحي عن زيادة حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما".

وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه حصل على عدم الممانعة من "ساما" على إتمام عملية زيادة حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) إلى 35%.

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ويهدف مصرف الراجحي من خلال زيادة حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) إلى زيادة دوره في تطوير القطاع المالي وتعميق مؤسساته من خلال شراكات تساهم في تطوير منتجات المصرف لعملائه ودعم شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) وكوادرها الأكفاء لتحقيق استراتيجيتها في قطاع التأمين.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي نمو صافي أرباحه بنسبة 18.11% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى نحو 4.26 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.61 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 3% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 4.13 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وقال مصرف الراجحي، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.