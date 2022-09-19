"دله الصحية": مفاوضات لشراء حصة المساهمين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه

قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بدء التفاوض مع المساهمين البائعين في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه لشراء كامل أسهمهم في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ عددها 34.4 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 68.79% من رأسمال الشركة.

وذكرت "دله الصحية" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، أنها تملك 15.6 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 31.21% من رأسمال شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه.

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وذكرت أنه يصعب تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة.

يذكر أن صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية ارتفع بنسبة 46.23% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 69.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 47.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات بنسبة 18.9% في الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 583.82 مليون ريال وبزيادة قدرها 92.99 مليون ريال مقارنة بـ 490.83 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن ذلك نتيجة لاستمرار النمو في عمليات التشغيل والنمو في أعداد المراجعين والزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة تكاليف التشغيل لإيرادات التشغيل نتيجة التحسن في إدارة التكاليف التشغيلية.