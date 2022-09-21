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"الأنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد من أرامكو بـ149.8 مليون ريال

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الأنابيب السعودية
الأنابيب السعودية
سوق السعودية

"الأنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد من أرامكو بـ149.8 مليون ريال

ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني والثالث للسنة المالية 2023م

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأنابيب السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 149.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول السعودية"، إن العقد يتضمن طلب شراء لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 149.8 مليون ريال، ومده العقد حتى 15 شهراً.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني والثالث للسنة المالية 2023م.

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