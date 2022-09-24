بلاكستون تبيع حصة بـ 400 مليون دولار في صندوق عقاري هندي..و"جهاز أبوظبي" مستثمر محتمل

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة بلاكستون الأميركية ستبيع حصة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار في إمباسي أوفيس باركس، وهو أكبر صندوق للاستثمار العقاري في الهند، عبر صفقات مجمعة في البورصة الهندية.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، على ما لا يقل عن نصف الحصة التي ستبيعها بلاكستون.

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ويمتلك إمباسي أوفيس باركس، والذي صار في عام 2019 أول صندوق استثمار عقاري في الهند يتم إدراجه في البورصة، ويدير أيضا محفظة تضم أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المجمعات والمكاتب الإدارية في مدن مثل بنجالورو ومومباي.

وقالت المصادر، إنه في الصفقات المجمعة المخطط لها في البورصات الهندية الأسبوع المقبل، ستبيع بلاكستون حصة تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليون دولار.

وأغلقت أسهم إمباسي عند 354.42 روبية هندية في جلسة الجمعة في بورصة مومباي، لتصل قيمتها السوقية إلى 4.15 مليار دولار.

وتمتلك بلاكستون حاليا حصة تبلغ 32% في صندوق إمباسي، وعلى أساس القيمة السوقية الحالية، فإن البيع المقترح من جانب بلاكستون سوف يمثل 7.2% إلى 9.6% من حصتها، وفقا لحسابات رويترز.

وقال المصدر الأول إنه من المرجح أن يشتري جهاز أبوظبي للاستثمار ما قيمته 200 مليون دولار تقريبا من الحصة التي ستبيعها بلاكستون، مع وجود محادثات مع مستثمرين محتملين آخرين.