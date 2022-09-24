"سيتي غروب" تعرض 190 مليون دولار لشراء باهيا البرازيلي

قالت مجموعة سيتي لكرة القدم مالكة نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنها عرضت مليار ريال برازيلي (190 مليون دولار) لشراء 90% من نادي إسبورت كلوب باهيا البرازيلي.

ويُعد الشراء جزءا من منحة تمويل في كرة القدم البرازيلية، بعد الموافقة على قانون يسمح للأندية بالبحث عن استثمارات خارجية.

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وتم شراء أندية أخرى في البلاد العاشقة لكرة القدم في الأشهر الأخيرة، مثل كروزيرو في بيلو هوريزونتي حيث اشترى رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرازيل السابق حصة مسيطرة، وكذلك فريق بوتافوجو الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له.

ولا يزال عرض شراء باهيا، الذي يلعب خارج مدينة سلفادور، بحاجة إلى موافقة أعضاء النادي.

والعرض أعلى بكثير من 650 مليون ريال أعلن عنها رئيس النادي جيليرمي بلينتاني لوسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا العام عندما تم الإعلان لأول مرة عن المحادثات مع مجموعة سيتي لكرة القدم.

ومجموعة سيتي لكرة القدم مملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الإمارات، ويتضمن عرضها لشراء باهيا خيار شراء 5% إضافية من النادي.

إذا تم قبول العرض، فإن باهيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرازيلي للمحترفين، سيصبح النادي 13 الذي تشتريه مجموعة سيتي لكرة القدم.