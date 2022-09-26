"حديد الإمارات أركان" تدرس إنشاء مجمع لإنتاج الحديد "الأخضر" في أبوظبي

أعلنت "حديد الإمارات أركان" عن دخولها في شراكة مع شركة "إيتوشو كوربوريشن" وشركة "جي إف إي ستيل كوربوريشن"، التابعة لشركة "جي إف إي هولدينجز" لدراسة إمكانية إنشاء مجمع لإنتاج الحديد في أبوظبي ليكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وستعمل "حديد الإمارات أركان" مع الشركتين اليابانيتين لإجراء دراسات الجدوى اللازمة في ما يخص إنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الحديد في موقع مناسب للمشروع في أبوظبي، بحيث يلبي الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة.

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وفي إطار الخطة الأولية، سيتم شراء خام الحديد عالي الجودة وتوريده إلى أبوظبي لإنتاج الحديد، ومن المتوقع أن يدخل المجمع الصناعي الجديد حيز الإنتاج اعتباراً من النصف الثاني من العام 2025 وسيتم توريد منتجاته بشكل رئيسي للعملاء في آسيا، بمن فيهم شركة "جي إف إي ستيل" اليابانية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيتم إنتاج الحديد في البداية من خلال عملية معززة باستخدام الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد وتتضمن الخطة أيضاً اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع بالمجمع، وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر مستقبلا.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان : "يسعدنا قيادة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى قطاع تصنيع الصلب في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم الجهود العالمية المكثفة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر تعاوننا مع جي إف إي ستيل وإيتوشو الأول من نوعه في المنطقة".

من جهته، قال جون إينوماتا، رئيس العمليات لقسم المعادن والموارد المعدنية بشركة إيتوشو كوربوريشن: "نحن سعداء أيضًا بأن نكون جزءًا من الشركاء الأساسيين في هذا المشروع الحيوي الذي يهدف لإنشاء سلسلة توريد حديد ذات انبعاثات كربونية منخفضة للحد من البصمة الكربونية والمساهمة في صناعات الحديد والصلب الخضراء".

وتابع :"ستتولى إيتوشو مسؤولية الحصول على خام الحديد عالي الجودة من خلال سلسلة التوريد التي قامت ببنائها عبر أنشطة التجارة والاستثمار على مدى عقود طويلة، في حين ستساهم شركة حديد الإمارات أركان من خلال تجربتها الناجحة في تشغيل مصنع الاختزال المباشر والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في إنتاج الحديد الأخضر، ومن جهتها ستقوم جي إف إي ستيل كوربوريشن باستخدام الحديد المنتج من خلال هذا المشروع لصناعة الصلب وتعزيز الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."

وأعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" عن تحقيق أرباح فصلية صافية بلغت 207 ملايين درهم، مقارنة بخسائر بلغت 24 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. علماً أن أرباح العام الماضي أتت قبل الاندماج بين أركان وحديد الإمارات.