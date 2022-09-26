"نادك" توقع مذكرة تفاهم مع "لحاء" لإنتاج تقاوي البطاطس في السعودية

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة لحاء للإنتاج الزراعي، لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في المملكة العربية السعودية.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة لحاء للإنتاج الزراعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة، متخصصة في زراعة وتسويق البطاطس كما أنها تقدم حلول التخزين والتبريد لسلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية في السعودية.

مادة اعلانية

وأضافت أن مذكرة التفاهم حددت إطاراً عاماً للتعاون المشترك بين الطرفين، تشمل رغبة الطرفين في دراسة الاستثمار المشترك في مجال إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها، ووضع الأسس والشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين بشأن هذا الاستثمار.

وكذلك اتفاق الطرفين على توحيد جهودهما الاستثمارية والمشاركة بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة.

واتفق الطرفان على تعيين مستشارين ماليين وقانونيين وفنيين مستقلين في حال رغبتهم أو تطلبت الجهات الرسمية ذلك.

وتسري المذكرة ابتداءً من مطلع أكتوبر 2022 وتنتهي في 30 أبريل 2023.

ولا يوجد لدى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إداراتها أي ملكية لدى شركة لحاء للإنتاج الزراعي.

وسيتم تحديد القيمة المالية الكاملة والإعلان عنها بعد إتمام أعمال الفحص النافي للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية.