استقالة الرئيس التنفيذي لـ"سابك" بعد تعيينه وزيراً للتعليم

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن عبد الله البنيان، بناءً على صدور الأمر الملكي القاضي بتعيينه وزيراً للتعليم.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة الشركة قرر تكليف المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، بمهام الرئيس التنفيذي (المكلف) للشركة اعتباراً من 28 سبتمبر 2022، وذلك لمدة ستة أشهر.

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وأضافت أن المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، إضافة إلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة (برادفورد) بالمملكة المتحدة.

كما يشغل المهندس عبدالرحمن الفقيه منصب نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة شركة الجبيل للبتروكيماويات "كيميا"، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت"، ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع تطوير ساحل الخليج الأميركي.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة يوسف بن عبدالله البنيان (عضو غير تنفيذي) ممثل شركة "سابك" من عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتعيين المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه عضواً في مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لشركة "سابك".

من جانبها، أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن استقالة عضو مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان من عضوية المجلس، بعد تعيينه وزيراً للتعليم.