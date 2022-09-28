ضعف الإقبال على "آيفون 14" يخيب آمال أبل.. تخلت عن خطط زيادة الإنتاج

تراجعت شركة أبل عن خططها لزيادة إنتاج أجهزة آيفون الجديدة هذا العام، بعد فشل الزيادة المتوقعة في الطلب، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

قالت المصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن أبل طلبت من الموردين التراجع عن الجهود المبذولة لزيادة تجميع منتجات آيفون 14 بما يصل إلى 6 ملايين وحدة في النصف الثاني من هذا العام. بدلاً من ذلك، ستهدف الشركة إلى إنتاج 90 مليون هاتف لهذه الفترة، وهو نفس مستوى العام السابق تقريبًا، وبما يتماشى مع التوقعات الأصلية لشركة أبل هذا الصيف، على حد قول المصادر.

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أشارت المصادر أيضاً إلى أن الطلب على طرازات iPhone 14 Pro ذات الأسعار الأعلى أقوى منه على الإصدارات ذات المستوى المبدئي.

تراجعت أسهم أبل بنسبة 3.3٪ في تعاملات ما قبل السوق اليوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بعد الأنباء، مع انخفاض العقود في مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.5٪.

في تايبيه، هبطت أسهم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co، كبرى شركات تصنيع الرقائق، بنسبة 2.2٪، وانخفضت أسهم شركة Hon Hai Precision Industry Co، أكبر شركة لتصنيع الرقائق لشركة أبل، بنسبة 2.9٪، وسط عمليات بيع واسعة النطاق لموردي الإلكترونيات.

كما هبط سهم ASML Holding NV، صانع معدات تصنيع الرقائق المتقدمة، بنسبة تصل إلى 3.2٪ في أمستردام.

قامت أبل برفع توقعات مبيعاتها في الأسابيع التي سبقت إصدار آيفون 14، وبدأ بعض مورديها في الاستعداد لزيادة الطلبات بنسبة 7٪، بحسب "بلومبرغ".

وتعاني الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، من ركود اقتصادي أضر بصانعي الأجهزة المحمولة المحليين وأثر أيضًا على مبيعات آيفون. وانخفضت مشتريات سلسلة آيفون 14 خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفرها في الصين بنسبة 11٪ عن سابقتها في العام الماضي، وفقًا لمذكرة Jefferies الصادرة يوم الاثنين.

كما تم كبح الطلب العالمي على الإلكترونيات الشخصية، بسبب ارتفاع التضخم ومخاوف الركود والاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتقلص سوق الهواتف الذكية بنسبة 6.5٪ هذا العام إلى 1.27 مليار وحدة، وفقًا لبيانات من شركة IDC لتتبع السوق.