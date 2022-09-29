.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرياض للتعمير تعتزم توزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

  • الخط
الرياض للتعمير
الرياض للتعمير
سوق السعودية

الرياض للتعمير تعتزم توزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 25 هللة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 44.44 مليون ريال لنحو 177.78 مليون سهم.

وقالت الرياض للتعمير في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 25 هللة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 أكتوبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 30 أكتوبر 2022.

ماكنزي سكوت تتقدم بطلب طلاق جديد من مدرس العلوم.. طلبت هذا الأمر! قصص اقتصادية ثروات ماكنزي سكوت تتقدم بطلب طلاق جديد من مدرس العلوم.. طلبت هذا الأمر!

كان صافي أرباح الرياض للتعمير قد تراجع بنسبة 22.85% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 196.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 254.44 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات إعصار إيان يضرب فلوريدا.. وخسائر متوقعة بعشرات المليارات
اكتشف المزيد