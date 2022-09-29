الرياض للتعمير تعتزم توزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 44.44 مليون ريال لنحو 177.78 مليون سهم.

وقالت الرياض للتعمير في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 25 هللة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 أكتوبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 30 أكتوبر 2022.

كان صافي أرباح الرياض للتعمير قد تراجع بنسبة 22.85% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 196.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 254.44 مليون ريال في النصف الأول من 2021.