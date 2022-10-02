شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحقق 159 مليون ريال أرباحاً في النصف الأول

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار تحقيق أرباح خلال النصف الأول من العام 2022، بلغت قيمتها 159 مليون ريال، بنمو 103%، مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة الموحدة إلى 441 مليون ريال بنسبة نمو 13.7%.

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وشهد النصف الأول من عام 2022 ارتفاع هوامش الربح الإجمالي إلى 214 مليون ريال بنسبة نمو 22% بفضل نمو الإيرادات نتيجة للأداء الثابت والنمو في القطاعات التشغيلية التي تشمل قطاع المجمعات التجارية وقطاعَي الترفيه وتجزئة الأزياء، فضلاً عن الأعمال الترفيهية خارج السعودية في مصر ودول الخليج (الإمارات – قطر – عمان – البحرين).

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة مشعل بن عميره، أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تعزز من استراتيجية الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها أخيراً التي تهدف إلى افتتاح 20 مجمعاً تجارياً جديداً في عديد من مناطق المملكة.

وشهد عام 2022، إضافة ثلاثة مجمعات جديدة بالاستحواذ على العثيم مول الرس، والافتتاح التمهيدي لمجمعَي العثيم مول حفر الباطن والعثيم مول الخفجي.

كانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار قد ألغت في مايو 2022، خطط طرح عام أولي لأعمالها في مراكز التسوق، بسبب مخاوف تأثير اضطرابات أسواق الأسهم العالمية على تقييم الطرح.

وكانت الشركة كانت تستهدف جمع 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار من الطرح في سوق الأسهم السعودية، فيما أشارت مصادر إلى أن خطة الطرح يمكن إحياؤها مجدداً في وقت لاحق.