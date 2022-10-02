مساهمو "الصقر للتأمين" يرفضون عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة

رفض مساهمو شركة الصقر للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% بطلب عزل الأعضاء الأربعة الممثلين لشركة الصقر الوطنية.

كان مساهمون مالكون لأكثر من 5% بشركة الصقر للتأمين قد طالبوا بعز ماجد عبدالله السري نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي، وعبدالله جمعة ماجد السري وعبدالمحسن نافذ جابر وسلطان عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

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وقالت الصقر للتأمين في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على القوائم المالية ومراجعي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.