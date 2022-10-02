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مساهمو "الصقر للتأمين" يرفضون عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة

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سوق السعودية

مساهمو "الصقر للتأمين" يرفضون عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة

يمثلون شركة الصقر الوطنية

دبي - العربية.نت

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رفض مساهمو شركة الصقر للتأمين التعاوني خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على طلب عدد من المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% بطلب عزل الأعضاء الأربعة الممثلين لشركة الصقر الوطنية.

كان مساهمون مالكون لأكثر من 5% بشركة الصقر للتأمين قد طالبوا بعز ماجد عبدالله السري نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي، وعبدالله جمعة ماجد السري وعبدالمحسن نافذ جابر وسلطان عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وقالت الصقر للتأمين في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على القوائم المالية ومراجعي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

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