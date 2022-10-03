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اكتتاب "البابطين الغذائية".. تغطية الطرح بـ 649%

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البابطين الغذائية
البابطين الغذائية
سوق السعودية

اكتتاب "البابطين الغذائية".. تغطية الطرح بـ 649%

وتحديد سعر الطرح عند 77 ريالاً للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 544 ألف سهم عادي تمثل 16% من أسهم الشركة.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سعر الطرح 77 ريالا للسهم الواحد وبلغت نسبة التغطية 648.98% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022.

وسوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين "البابطين الغذائية" في السوق الموازية "نمو".

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