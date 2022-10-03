شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 34% في "بي تك" المصرية

أعلنت شركة "بي تك" المصرية، اليوم الاثنين، عن استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

وبحسب بيان اليوم الاثنين، فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار ستقوم بشراء حصة أقلية بنحو 34% في شركة "بي تك" من صندوق شركاء التنمية الإفريقي الثاني التابع لشركة شركاء التنمية الدولية.

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ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول قيمة الاستحواذ.

وتأسست شركة بي تك المصرية عام 1997، وهي تعمل في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر.

وصرح الدكتور محمود خطاب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك قائلاً: " في السنوات الأخيرة، تمكنا من تحقيق توسعات سريعة في أعمال التجارة الإلكترونية، وزيادة عدد فروعنا ومراكز التوزيع وخدمات الصيانة، مع تعزيز قدراتنا الرقمية والتكنولوجية أيضاً، وهناك المزيد الذي يمكننا تحقيقه".

وتولى كل من أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس دور مستشاري الصفقة، بينما قام مكتب بي دبليو سي بدور المستشار المالي، وقام مكتب وايت اند كيس ومكتب أكين جامب للمحاماة بدور المستشارين القانونيين الدوليين ومكتب معتوق بسيوني وحناوي ومكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشارين القانونيين المحليين والذين قاموا بالعمل معاً بنجاح كفريق واحد لإدارة هذه الصفقة.