"البحري" و"غازكو" تبحثان إنشاء شركة تعمل في النقل البري والخدمات اللوجستية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.

وقالت الشركتان في إفصاح على "تداول السعودية"، إن مدة مذكرة التفاهم 12 شهراً من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.

مادة اعلانية

يذكر أن صندوق الاستثمارات العام من كبار مساهمي الشركتين بملكية 22.55% من أسهم شركة "البحري"، و10.91% من أسهم "غازكو".

وشركة "البحري" هي أول شركة نقل وطنية تأسست في عام 1978 وتعد واحدة من أكبر شركات النقل في العالم. ويتمثل نشاط الشركة وشركاتها التابعة في شراء وبيع البواخر والسفن وتشغيلها لنقل البضائع، إلى جانب المشاركة في عمليات النقل البحري ووكالات شركات الملاحة البحرية وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر ووسائل النقل والتخزين وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري.